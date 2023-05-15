أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل النزيف ليبلغ 2280 جنيها

تراجع جديد وقوي شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 15-5-2023 بشكل متواصل لليوم الثاني على التوالي ليفقد الجرام نحو 70 جنيهًا من قيمته، خلال تداولات سوق الصاغة منذ بدايته، مع هدوء الطلب وزيادة المعروض، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في البورصات العالمية بشكل طفيف.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا هبوطه بالسوق المصرية ليسجل الجرام حوالي 2280 جنيهًا عند أقل مستوى له في مايو الحالي، مقارنة بأسعاره، أمس، والبالغة 2350 جنيهًا للجرام، في ظل تراجع الطلب على المعدن، ما دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات تشجع على الشراء مجددًا، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 18400 جنيه،

وانخفض سعر الذهب، منذ بداية الأسبوع، بنسبة 3.3% ليفقد 70 جنيهًا من قيمته، وذلك في ظل سيطرة عمليات البيع على المعدن النفيس على المستوى المحلي، رغم صعود سعر الأونصة العالمية وملامسة المستوى 2015 دولارًا.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا في مصر ليسجل 2617 جنيهًا غير شامل المصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرًا والأكثر مبيعًا في القاهرة نحو 1973 جنيهًا دون مصنعية.

وتتزايد عمليات البيع على الذهب، خلال الأيام الأخيرة، وفق عدد من المتغيرات ساعدت على هذا، بداية من المبادرات التي قامت بها الجهات المسئولة، والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب دون جمارك أو رسوم،

إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية؛ للحد من الطلب المتزايد على السبائج والعملات الذهبية.

وارتفعت ثقة المشاركين في الأسواق أن المعروض من الذهب في طريقه إلى التزايد التدريجي، وهو الأمر الذي سيعكس خفضه في الأسواق، ومن ثم حدث تسارع في الأسواق على البيع والاستفادة من المستويات المرتفعة للذهب قبل تراجعه.

ويُعدّ أحد أهم الأسباب وراء دفع الأسعار إلى الانخفاض، تراجع السيولة النقدية في الأسواق، والتي كانت السبب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام،

وبعد أن استوعبت الأسواق هذه الكمية الكبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن انتهاء استحقاق شهادة الـ18%، تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الذهب.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب انخفضت من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله حتى مستويات اليوم بنسبة 17% ليفقد 475 جنيهًا من قيمته.