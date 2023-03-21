أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يواصل الانخفاض مع احتفالات عيد الأم

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21-3-2023 نزيفها منذ بداية التعاملات وحتي منتصف التداولات المسائية بشكل قوي بسوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع احتفالات عيد الأم على خلفية هبوط حاد في سعر أوقية الذهب لليوم الثاني في بورصة المعادن الدولية بأكثر من 50 دولاراً .

وقالت شعبة الذهب باتحادالغرف التجارية أن جرام الذهب تراجع على مدار اليوم حتي الآن بأكثر من 35 جنيهاً ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 1985 جنيهًا، مقارنة بسعره في سوق الصاغة صباحا والذي سجل 2020 جنيهات، غير متضمنة المصنعية، كما تختلف المصنعية من عيار لأخر.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «المال» فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21 مارس 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وأشارت الشعبة إلى أن أسعار الذهب عيار 24 واصلت هبوطها الملحوظ خلال منتصف اليوم ليبلغ الجرام نحو 2270 جنيهاً ،وهو العيار الأعلي سعراً والأقل طلبا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1985جنيهًا)

كما انخفض بقوة سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متتالي في تداولات اليوم ليبلغ 1985 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا ، فيما يتراجع الطلب خلال عيد الأم

سعر جرام الذهب عيار 18 (1700 جنيهًا)

أما عن خسائر سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا وطلبا في القاهرة فقد بلغت 35 جنيهات لتسجل 1700 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 14 (1230 جنيها)

وهبط على مدار يومان سعر الجرام الأقل سعراً ومبيعا في مصر وهو عيار 14 لليوم الثاني ليسجل 1330 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم (15880جنيهًا)

وأكدت شعبة الذهب أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خسر أيضاً نحو 280 جنيهًا من قيمته ليبلغ نحو 15880 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما فقد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 1035 جنيها ليسجل نحو 70370 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 2.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبالتزامن مع عملية جنى الأرباح تراجعت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في ثانى أيام التداولات الأسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 1952 دولارا.