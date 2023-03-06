أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يواصل الاشتعال ويقفز 15 جنيهاً مساء

ارتفاعات “غير مبررة” في أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 6-3-2023 وفقا لما وصفته منصة آي صاغة لتداول المجوهرات موضحة أن سعر أوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن سجل هبوطا ملحوظا اليوم إلا أن المعدن الأصفر قفز في سوق الصاغة بشكل “غير مبرر”.

وأضافت منصة آي صاغة، أن أسعار الذهب في مصر قفزت اليوم بواقع 15 جنيهاً للجرام رغم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه وعدم ارتفاع الطلب بشكل قوي يدفع المعدن الأصفر للاشتعال إلى هذا الحد ، حيث سجل سعر جرام عيار 21 الاكثر انتشارا في مصر نحو 1845 جنيها، مقارنة بسعره صباحا والذي سجل 1830 جنيه، غير متضمنة المصنعية ، كما تختلف المصنعية من عيار لآخر.

أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال نوفمبر.. وعيار 21 يقفز 10 جنيهات

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 6 مارس 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

قفز بقوة سعر الذهب عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2103 جنيهاً للجرام وهو العيار الأعلي سعراً والاقل طلبا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (1845 جنيها)

كما صعد أيضا في سوق الصاغة اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 ليبلغ 1845 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1578 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا وطلبا في القاهرة نحو 15 جنيها على مدار الاسبوع ليسجل 1578 جنيه ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14760 جنيها)

واستفاد بشكل ملحوظ سعر الجنيه الذهب في مصر خلال اليوم ليربح نحو 120 جنيه من قيمته ليبلغ نحو 14760 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ورغم هبوط سعر الاوقية عالمياً إلا انها ارتفعت محلياً لتسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 على مستوياته ليسجل نحو 65078 ألف جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 65193 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبطت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في منتصف أيام التداولات الاسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 1846 دولارا.