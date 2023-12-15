أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يواصل اشتعاله بسوق الصاغة

ارتفاع جديد ومتواصل بشكل ملحوظ سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-12-2023 ليقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ، بسوق الصاغة المحلية على خلفية مواصلة سعر الأونصة قفزاته في تداولات بورصة المعادن الدولية .

وكشفت مصادر في منصات بيع وتداول الذهب ، أن صعود الذهب يرجع الى تسارع صعود سعر الأوقية في البورصة العالمية ، موضحة أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر بلغ نحو 2880 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في افتتاح جلسات أمس البالغ 2680 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3291 جنيها)

وشهد سعر الذهب عيار 24 ارتفاعات ملحوظه ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 3291 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2880 جنيها)

وأشارت إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2880 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2470 جنيهًا)

كما قفز ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 2470 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23040 جنيها)

وتحرك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعودا ليربح حوالى 120 جنيها ليبلغ نحو 23040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما استفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 من صعود الجرام لتسجل نحو 102021 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.291 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاع جديد في التعاملات الاسبوعية بعد هبوط بشكل ملحوظ اول امس ، لتسجل نحو 2045 دولار .