أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض 20 جنيها للجرام

افتتحت أسواق الصاغة جلساتها اليومية على انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 16-12-2023، في التعاملات الصباحية، على خلفية انخفاض الطلب، بالتزامن مع هبوط طفيف في سعر الأوقية ببورصة المعادن الدولية في نهاية التداولات الأسبوعية.

وتحوّل المعدن الأصفر من الربحية للخسارة، صباح اليوم بقيمة 20 جنيهًا في التعاملات، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2880 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 2900 جنيه، دون احتساب المصنعية، والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 23-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3291 جنيهًا)

تراجع محدود شهده سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، ليسجل 3291 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2880 جنيهًا)

وانخفض في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على خلفية هبوط أوقية الذهب في جلسات البورصة ليبلغ 2880 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2470 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوطًا، ليبلغ الجرام الأقل سعرًا في مصر نحو 2470 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23040 جنيهًا)

وتكبّد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خسارة بنحو 160 جنيهًا من قيمته ليسجل حوالي 23040 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 مثل نظيرتها العالمية لتصل إلى نحو 102021 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضًا سعر كيلو الذهب عيار 24 بانخفاض الجرام، ليهبط عند مستويات حوالي 3.291 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت سعر أوقية الذهب عالميًّا هبوط بقيمة 26 دولارًا، اليوم، ببورصة المعادن في نهاية جلساتها الأسبوعية لتبلغ نحو 2019 دولارًا.