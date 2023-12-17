أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس 3000 جنيه بالمصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-12-2023 عدم تغير في في التعاملات المسائية على خلفية انخفاض الطلب بالتزامن مع ثبات ملحوظ في سعر الأوقية نتيجة توقف جلسات بورصة المعادن الدولية خلال اليوم للإجازة الأسبوعية على أن تعاود غدا جلساتها.

وتحول المعدن الأصفر من الأرباح أمس إلى الثبات على مدار اليوم مع إغلاق جزء كبير من محال الصاغة، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2880 جنيه للجرام، بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر ونحو 3000 آلاف جنيه بالمصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-12-2023.

سعر جرام الذهب عيار 24 (3291 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الاستقرار في سوق الصاغة، ليسجل 3291 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2880 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على خلفية ثبات أوقية الذهب في الأسواق العالمية ليبلغ 2880 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2470 جنيهًا)

ثبات جديد سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الأقل سعرا في مصر نحو 2470 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23040 جنيه)

محليا حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر علي مستوياته المرتفعه ليسجل نحو 23040 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما لم يتحرك سعر أوقية الذهب عيار 24 بالسوق نحو 102021 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بثبات الجرام ليستقر عند مستويات حوالي 3.291 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وواصل سعر أونصة الذهب عالميًّا استقراره اليوم نتيجة عدم وجود جلسات في بورصة المعادن بعد اغلاقها على انخفاض قوي لتبلغ نحو 2019 دولار.