أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس 2900 جنيه لأول مرة في تاريخه

ارتفاعات متلاحقة وسريعة تشهدها أسواق الصاغة في مختلف المحافظات تسجلها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-12-2023 بعد وصول الجرام عيار 21 عند مستويات 2890، على خلفية تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية والصعود القوي لسعر الأوقية في البورصات العالمية.

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع سعر الجرام نحو 10 جنيهات، حيث افتتح الجرام تداولاته عند 2880 عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر غير شامل المصنعية وسط حركة مبيعات وصفها البعض بالضعيفة.

وترصد جريدة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-12-2023 :-

سعر جرام الذهب عيار 24 (3304 جنيها)

مستويات تاريخية يسجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 3304 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2890 جنيه)

مجددا يواصل العيار الأكثر طلبا ومبيعا في مصر اشتعاله بالسوق المحلي ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 2890 جنيه غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2478 جنيهًا)

واستفاد ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من صعود الأونصة ليرتفع في التداولات المسائية ليبلغ 2478 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23120 جنيه)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب بقيمة 80 جنيها ليصل الى 23120 جنيه غير شامل أي تكاليف اخري، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري لتبلغ 102734 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما قفز في سوق الصاغة سعر كيلو الذهب عيار 24 ليبلغ حوالي 3.304 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبالتزامن مع اشتعال السعر محليا قفزت ايضا الأونصة في بورصة المعادن الدولية خلال جلسات التداول اليوم والذي يعد اخر ايام التداول الاسبوعية قبل توقفها للإجازة لتسجل الأوقية نحو 2045 دولارا.