أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس 2800 جنيه بالمصنعية

افتتح سوق الصاغة تداولات آخر الجلسات الاسبوعية له على ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-11-2023 على خلفية هدوء الطلب على المعدن الاصفر مع استقرار سعر أوقية الذهب في نهاية التداولات ببورصة المعادن الدولية.

ولازال تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية يسيطر على تعاملات سوق الصاغة، وسط تزايد المعروض مع المعدن الاصفر ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية عند 2710 جنيهات للجرام غير شامل المصنعية، فيما يلامس 2800 جنيه للجرام شامل المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3097 جنيها)

وبدء سعر جرام الذهب عيار 24 تعاملاته على ثبات جديد ليسجل العيار الأعلى في مصر نحو 3097 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2710 جنيهات)

واستقر صباحا في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ 2710 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2323 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ نحو 2323 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21680 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح امس بنحو 160 جنيها ليسجل نحو 21680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستقر أيضا في محال الصاغة اليوم سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 96007 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.097 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

أنهت البورصة العالمية للمعادن جلساتها الأسبوعية اليوم على عدم تغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 1980 دولارا.