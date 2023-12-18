أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يلامس مستوي 2900 جنيها بدون مصنعية

شهد سعر اوقية الذهب تحرك طفيف في مطلع جلساتها الاسبوعية في بورصة المعادن الدولية ، ليقفز معها مساءا أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 18-12-2023 في سوق الصاغة بشكل طفيف وسط تذبذب متواصل في الاسواق في المعدن الاصفر.

وكشف مسئولون في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 2895 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس 2880 جنيها بصعود قدره 15 جنيهات ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار .

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 18-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3310 جنيها)

وصعد مساءا سعر الذهب عيار 24 مع ارتفاع الاوقية عالميا ، وهو اعلى سعر للجرام بمصر ، ليبلغ 3310 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2895 جنيه)

وقفز بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 15 جنيها ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2895 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2481 جنيها)

ارتفاع جديد في نهاية التداولات سجله سعر جرام الذهب عيار 18 بسوق الصاغة ليسجل 2481 جنيها وسط انخفاض الطلب عليه في الاسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم (23160 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارباح بنحو 120 جنيها ليبلغ نحو 23160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 102610 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.310 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك ليربح المعدن الاصفر عالميا نحو 7 دولار ، لتسجل نحو 2026 دولار

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقدم لأصحاب الورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجالي تصنيع المشغولات الذهبية والفضية التي ترغب في الحصول على قرض بمبلغ مليون جنيه (قابلة للزيادة) بفائدة متناقصة 5%.

وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى بتاريخ 17 ديسمبر 2023، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 18 ديسمبر 2023 وحتى 18 يناير 2024.