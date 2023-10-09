أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز 70 جنيها بنهاية التعاملات

ارتفع في نهاية التعاملات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-10-2023 بكافة المحافظات بعد هبوطها الاسبوع الماضي بسوق الصاغه المحلية ، لتعاود الصعود مدعومة بصعود الاوقية في بورصة التعاملات العالمية نتيجة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب ، ان المعدن الاصفر قفز بقيمة 70 جنيها للجرام بالتزامن مع تحرك الطلب، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2250 جنيه للجرام، مقارنة بسعره البالغ الصباحي 2180 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-10-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2571 جنيها)

وعاود العيار الاقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 الارتفاع مجددا ، ليسجل العيار الاعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2571 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2250 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تحقيق ارباح ملحوظة ايضا بالتداولات المسئية بشكل ملحوظ ليبلغ 2250 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1930 جنيهًا)

فيما قفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 1930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18000 جنيه)

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 560 جنيها ليبلغ 18000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 79701 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.571 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع بقوة في التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم سعر أوقية الذهب عالميًّا لتسجل نحو 1861 دولار.