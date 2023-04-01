أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز 550 جنيهاً خلال مارس

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 1-4-2023 عند مستويات تاريخية بعد تراجعها بنهاية تعاملات أمس ، لتعاود الاستقرار في منتصف تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، مع إغلاق بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية لها وتوقف التداولات عند هبوط الأوقية لمستويات 1970 دولارا.

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقاً باتحاد الغرف التجارية ، أن أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت ثباتا عند مستويات 2220 جنيهاً للجرام عيار 21 ، بعد أرباح بلغت نحو 550 جنيهاً للجرام على مدار شهر مارس المنتهي.

سعر الذهب

وأضاف نجيب في تصريحات لـ “المال” أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1900 جنيه بدون مصنعية ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2530 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة ، واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند 17760 جنيهاً بدون مصنعية.

واشتعل أيضا سعر أوقية الذهب خلال تداولات البورصة العالمية من مستويات 1836 دولارا إلى 1969 دولارا بنسبة ارتفاع 7.2% على مدار جلسات التداول خلال شهر مارس الماضي ، بسبب تفاقم أزمة سليكون فالي وانهيار بعض البنوك العالمية مما تسبب في زيادة الطلب على الذهب للتحوط من أزمة القطاع المصرفي.

ومازال سعر الذهب محليا يواصل قفزاته وتسجيل مستويات تاريخية وبعض الارتفاعات كانت غير مبررة، مع استمرار الطلب في التزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، على الرغم من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 2% ليوافق توقعات الأسواق.

فيما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار في البنوك المحلية عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار وسط ترقب من تخفيض محتمل في سعر صرف الجنيه خاصة بعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه الخميس الماضي بمقدار 200 نقطة أساس ليوافق توقعات المؤسسات المالية المحلية والعالمية، بعد أن فاجأ الأسواق بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأول هذا العام حيث وصلت أسعار الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%.