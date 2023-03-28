أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز 50 جنيهاً رغم تراجع الأوقية عالمياً

قفزت خلال تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28-3-2023 بواقع 50 جنيهاً للجرام منذ بداية التداولات الصباحية، رغم هبوط سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية في ثاني جلساتها الأسبوعية.

وكشفت مصادر مسئولة في سوق الصاغة لـ “المال” أن تراجع المعروض وتحرك سعر الدولار تسبب في ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2070 جنيهاً بدون مصنعية ، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1775 جنيهاً ، وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 16560 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

في سياق متصل انخفضت أسعار الذهب اليوم عالمياً الثلاثاء بشكل متوال في ظل تحسن الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية بعد جهود المنظمين لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، لتتراجع التدفقات إلى الملاذ الآمن وتتراجع مستويات الذهب.

وهبطت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1954.63 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 1.1% لتنحصر التداول فوق مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة ليفقد الذهب 60 دولارا تقريباً من أعلى مستوى في عام سجله خلال الأسبوع الماضي عند 2009.69.

ويرجع انخفاض الطلب على المعدن الأصفر عالمياً إلى إعلان بنك فيرست سيتيزينس الحصول على جميع ودائع وقروض بنك سيليكون فالي من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وهو الأمر الذي ألقى بالهدوء على الأسواق بعض الشيء لينعكس بشكل سلبي على أداء الذهب.

وساهم شراء بنك سيليكون فالي المنهار إلى تخفيف المخاوف من أن الانهيار المصرفي سيكون له تأثير عدوى يؤدي إلى إفلاس المزيد من البنوك. وقلل هذا من الطلب على الملاذ الآمن حيث أعاد المستثمرون نقل استثماراتهم من الملاذ الآمن إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم الأمريكية.

انخفاض الدولار يهدئ من حدة خسائر الذهب

تراجعت مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لليوم الثاني على التوالي حيث أدت عودة الثقة في القطاع المصرفي العالمي إلى ضعف الطلب على الدولار كملاذ آمن، وهو الأمر الذي ساعد على تقليل حدة خسائر الذهب منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار ومرتبطين بعلاقة عكسية.

أدت علامات الاستقرار في هذا القطاع المهم إلى انخفاض الطلب على الدولار الذي يعتبر عادة ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات المالية.

جدير بالذكر أن العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تسعر حالياً احتمال 30% فقط لرفع الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع البنك الفيدرالي القادم في مايو، بينما وصل التسعير إلى 100% تقريباً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة في اجتماع شهر يوليو، على أن يصل إجمالي عمليات خفض الفائدة حتى نهاية العام بواقع 80 نقطة أساس.