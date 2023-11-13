أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز 45 جنيها ويتخطى 2700 جنيه

كشفت مصادر مسئولة بالشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، عن صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-11-2023 في تداولات سوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع تحرك سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية بقيمة 10 دولارات للأوقية.

ومازالت أسعار الذهب تستفيد من تحرك سعر الدولار امام الجنيه في السوق الموازية ليحثق الجرام ارباح بقيمة 45 جنيها للجرام طوال التعاملات اليوم ، ويسجل عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر نحو 2645 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس 2600 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3024 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 اشتعاله محليا خلال التداولات المسائية ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 3024 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2645 جنيه)

قفزة جديدة شهدها سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار اليوم مستفيدا من صعود السعر العالمي للاوقية ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2645 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر حاليًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2267 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ارتفاع بقيمة 45 جنيها ليبلغ 2267 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21160 جنيه)

مكاسب جديدة حققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 360 جنيها ليبلغ 21160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وسجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 ارتفاع بقيمة 1394 جنيها لتبلغ نحو 93744 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

اما عن سعر كيلو الذهب عيار 24 فقد ارتفع لحوالي 3.024 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

شهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك جديد في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لترتفع 10 دولارات وتبلغ نحو 1946 دولار.