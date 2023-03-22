أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز 40 جنيها

قفزة جديدة لأسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-3-2023 بمنتصف تداولات اليوم في سوق الصاغة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لتستفيد من صعود الأوقية مجددًا في الأسواق العالمية، بالاضافة إلى دعم تحرك الطلب على المعدن في اشتعاله مجددًا.

وكشفت منصة آي صاغة عن تحرك سعر الجرام بنحو 40 جنيهًا في منتصف التعاملات المسائية، ليقفز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في القاهرة ويسجل نحو 2010 جنيهات، مقارنة بسعره صباحًا الذي سجل 1970 جنيهًا دون المصنعية، فيما تختلف المصنعية من عيار لآخر، ليقترب الجرام من 2100 جنيه بالمصنعية، بالتزامن مع انخفاض المعروض من المعدن الأصفر بالأسواق.

الذهب

وترصد “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 مارس 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وقفز سعر الذهب عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2298 جنيهًا للجرام وهو العيار الأعلى سعرًا والأقل طلبًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2010 جنيهات)

واشتعل، مساء اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل قوي، خلال تداولات اليوم، ليبلغ 2010 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1723 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر طلبًا في القاهرة نحو 40 جنيهًا على مدار الأسبوع ليسجل 1723 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (16080 جنيه)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 320 جنيهًا من قيمته ليبلغ نحو 16080 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وأوضحت المنصة أن سعر أوقية الذهب عيار 24 قفز ليعاود مستوياته ليسجل نحو 71441 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 2.298 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتحركت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في منتصف التداولات الأسبوعية بشكل طفيف لتصل إلى مستوى نحو 1943 دولارًا.