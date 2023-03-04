أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز 35 جنيهاً مع صعود الأوقية

أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليوم على ارتفاع ملحوظ في سعر الأوقية عالمياً ليتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4 مارس 2023 ، وتقفز بنحو 35 جنيهاً في التعاملات اليومية بمختلف المحافظات ، وسط ارتفاع في الطلب على المعدن الأصفر في الفترة الحالية.

وأفادت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عبر تقارير صادرة، بأن أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعات على خلفية تراجع المعروض ، مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ما ساهم في ارتفاعها المتتالي ، حيث سجل سعر جرام عيار 21 الاكثر انتشارا في مصر نحو 1680 جنيها، مقارنة بسعره السبت الماضي والذي سجل 1830 جنيها، غير متضمنة المصنعية ، كما تختلف المصنعية من عيار لأخر.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4 مارس 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع بقوة سعر الذهب عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2090 جنيهاً للجرام وهو العيار الأعلي سعراً والاقل طلبا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (1830 جنيها)

كما قفز في التعاملات اليومية سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل خلال تداولات اليوم ليبلغ 1830 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1566 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا وطلبا في القاهرة نحو 35 جنيها على مدار اليوم ليسجل 1566 جنيه ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14640 جنيها)

وكان سعر الجنيه الذهب في مصر الاكثر ربحية بواقع 280 جنيه من قيمته ليبلغ نحو 14640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وواصلت سعر أوقية الذهب عيار 24 على مستوياته ليسجل نحو 65078 ألف جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 صعود ملحوظا ليبلغ حوالي 2.090 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفعت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية في نهاية أيام التداولات الاسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 1859 دولارا.