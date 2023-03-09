أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز 20 جنيها اليوم 9-3-2023

اشتعال جديد بشكل قوي شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-3-2023 ليقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 20 جنيها في التداولات المسائية بسوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

وكشفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 1855 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 1835 جنيها منتصف اليوم ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2120 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزات كبيرة ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2120 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1855 جنيها)

ووفقا للمصادر فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفع بقوة متأثرا بصعود السعر العالمي، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 1855 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1590 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا من ارتفاع الأوقية عالميا ليبلغ 1590 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 20 جنيها ليبلغ نحو 14840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 65720 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.120 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعا في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما ربح المعدن الأصفر عالميا نحو 20 دولارا، لتسجل نحو 1832 دولار.