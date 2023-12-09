أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز 10 جنيهات للجرام

مازال الترقب هو سيد الموقف في تداولات بورصة المعادن العالمية بعد إغلاقها علي هبوط قوي في نهاية جلساتها الأسبوعية ، وعلى العكس منه فقد ارتفع بشكل طفيف بالتداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-12-2023 في سوق الصاغة ولكن مازال الطلب هادئ والمعروض متوافر .

وكشفت مصادر بشعبة الذهب بالغرفة التجارية ، أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر قفز 10 جنيهات طوال اليوم ليسجل نحو 2785 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا البالغ 2775 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3183 جنيها)

وتحول سعر الذهب عيار 24 من الهبوط امس الي الصعود اليوم ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 3183 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2785 جنيها)

وارتفع مرة أخري سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وسط تذبذب في التداولات ، ليبلغ 2785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2387 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا محليا مدعوما بتذبذب سعر الدولار بالسوق الموازية بشكل طفيف ليسجل 2387 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22280 جنيها)

ارباح جديدة حققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 80 جنيها ليصل الى 22280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 ليبلغ نحو 98764 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.183 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن عدم تغير في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما استقر المعدن الاصفر عالميا ، لتسجل نحو 2004 دولارات