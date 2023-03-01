أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز مجددا مع صعود الأوقية

لا يزال المعدن الأصفر يواصل تسجيل أرباح جديدة في سوق الصاغة ليستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء من صعود أوقية الذهب عالميا في نهاية التعاملات المسائية ، بالإضافة إلى تحرك الطلب على الذهب في السوق المحلي.

علمت “المال”، أن المعدن الأصفر صعد بقيمة 10 جنيهات للجرام مجددا ، كما سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1730 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم 1720 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 1-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1977 جنيها)

وواصل العيار الأقل مبيعا في مصر وهو سعر جرام الذهب عيار 24 الارتفاع مجددا ، وهو الأعلى سعر بسوق الصاغة الآن ليبلغ 1977 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1730 جنيها)

وقفز مجددا جرام الذهب اليوم عيار 21 أيضا بالتداولات المسائية بشكل ملحوظ ليبلغ 1730 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1483 جنيهًا)

فيما ارتفع بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا عند مستويات 1483 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 80 جنيها ليبلغ 13840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

شهد سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاع لتبلغ نحو 61489 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.977 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1840 دولارا.