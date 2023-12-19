أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز ليسجل 2900 جنيه رغم الثبات عالميا

قفزة جديدة ومفاجئة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-12-2023 في مطلع تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات على خلفية تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية وترقب المتعاملين ، رغم عدم تغير سعر الأوقية في البورصات العالمية منذ أمس.

وعلمت “المال” من مصادر في شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، بارتفاع سعر الجرام نحو 15 جنيها ، وعدم تأثر السعر محليا بنظيره العالمي ، ليبلغ الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر مستويات 2900 جنيه، مقارنة بسعره أمس البالغ 2885 جنيها غير شامل المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-12-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3314 جنيها)

وارتفع صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند مستويات 3314 جنيها، علمًا بأه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2900 جنيه)

فيما قفز بقوة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2900 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2485 جنيهًا)

وصعد مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليحقق ارباح 15 جنيهات في التداولات الصباحية ليبلغ 2485 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23200 جنيه)

مكاسب متواصله يشهدها الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 120 جنيها ليصل الى 23200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 فقد سجلت ارتفاع في السوق المصري لتبلغ 102734 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.314 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد استقر سعر اوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن في ثاني جلساتها الاسبوعية لتسجل الاوقية 2026 دولار.