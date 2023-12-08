أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقفز ليسجل 2780 جنيها للجرام

صعود جديد في التعاملات المسائية سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-12-2023 بكل المحافظات بعد هبوطها الطفيف منتصف التداولات بسوق الصاغة المحلية، لتعاود الصعود رغم هبوط الأوقية في بورصة التعاملات العالمية.

كشف مسئولون في شعبة الذهب أن سعر الجرام ارتفع منذ قليل بقيمة 5 جنيهات، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2780 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم البالغ 2775 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3177 جنيها)

مجددا شهد العيار الاقل مبيعا في مصر وهو عيار 24 الارتفاع، ليسجل العيار الأعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 3177 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2780 جنيها)

وارتفع بالتداولات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ 2780 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2383 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 2383 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22240 جنيها)

مكاسب جديدة حققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 200 جنيها ليبلغ 22240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 98514 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.177 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض في التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم سعر أوقية الذهب الي نحو 2026 دولارا.