أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز قرب أعلى مستوى تاريخي ويربح 30 جنيها

اشتعال جديد سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2023 في منتصف التداولات بسوق الصاغة بالمحافظات مع تحرك سعر الدولار في السوق الموازية، بالتزامن مع صعود أوقية الذهب في جلساتها الأسبوعية بشكل ملحوظ في بورصة المعادن الدولية.

وأعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن سعر الجرام قفز بقيمة 30 جنيهًا، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر نحو 2820 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 2790 جنيهًا، غير شامل المصنعية، والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار، وتختلف من شركة لأخرى.

وترصد جريدة “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3223 جنيهًا)

وواصل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعاته الملحوظ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 3223 حنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2820 جنيهًا)

ووفقًا لشعبة الذهب، فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز، على مدار اليوم، متأثرًا بصعود السعر العالمي، ليبلغ في التعاملات 2820 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2419 جنيهًا)

وارتفع بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا، ليبلغ 2419 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22560 جنيهًا)

واشتعل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليصعد أيضًا بحوالى 240 جنيهًا ليبلغ نحو 22560 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 99913 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.223 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعودًا في التعاملات الأسبوعية ثباتًا بشكل ملحوظ بمكاسب حققها المعدن الأصفر عالميًّا، لتسجل نحو 1984 دولارًا.