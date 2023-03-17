أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقفز إلى 2000 جنيه بدون مصنعية لأول مرة

اشتعال عنيف سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-3-2023 في كل محال الصاغة بمختلف المحافظات في منتصف التعاملات المسائية، مدعومة بقفزة سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية.

ووفق شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، فقد سجل سعر الذهب اليوم صعودا بقيمة 50 جنيها للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2000 جنيه للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 1950 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2285 جنيها)

واشارت شعبة الذهب الى ان سعر جرام الذهب عيار 2285 واصل صعوده، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2272 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2000 جنيه)

واشتعل ايضا في التعاملات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ 2000 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1715 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا عند مستويات 1715 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ليبلغ 16000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 70835 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.285 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1966 دولارا.