أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يقترب من 2700 جنيه للجرام

أغلق سوق الصاغة تداولاته اليوم المسائية على استقرار جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 27-8-2023 لليوم الثاني على التوالي ، بالتزامن مع توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية للاجازة الاسبوعية وعدم تغير سعر الاوقية عالميا.

ترقب من المتعاملين لأسعار الجنيه امام العملات الاجنبيه فيما يحاول الذهب تحقيق ارتفاعات جديدة في ظل تذبذب مستويات الطلب فيما سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2575 جنيها بدون مصنعية على ان بقترب سعره من 2700 جنيها حال اضافة المصنعية بعد ثباته اليوم مع اغلاق جزء كبير من محال الصاغة للاجازة

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 5-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2943 جنيها)

استقرار جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 24 ، ليبلغ العيار الاعلى سعرا في مصر في التعاملات عند 2943 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2575 جنيه)

فيما لم يتغير مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 2575 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2207 جنيهًا)

ثبات متواصل على مدار اليوم سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اي تغيرات جديدة ليسجل نحو 2207 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري

سعر الجنيه الذهب اليوم (20600 جنيه)

وواصل الجنيه الذهب اليوم في مصر الحفاظ على مستوياته عند نحو 20600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما انهت محال الصاغة تعاملاتها على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 91233 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.943 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا ، لتنهي تعاملاتها الاسبوعية على صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 1993 دولار على أن تستأنف التعاملات غدا الاثنين وسط توقعات بمواصلة نفس المستويات.