أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقترب من 2150 جنيهًا بالمصنعية

اشتعلت في منتصف التعاملات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-3-2023 بسوق الصاغه المحلية على خلفيه تحوط المحال وانتظارا لقرارات البنك المركزي حول سعر الفائدة وتخوفا من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وقالت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، إن المعدن الأصفر بلغت أرباحه 20 جنيها للجرام رغم تراجع الأوقية عالميا، فيما يسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2150 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 2130 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد بوابة “المال نيوز” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-3- 2023 في التقرير التالي..

سعر جرام الذهب عيار 24 (2455 جنيهًا)

وواصل العيار الأقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 ارتفاعه بسوق الصاغة، ليسجل نحو 2455 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2150 جنيها)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل تحقيق أرباح بالتداولات المسائية بشكل ملحوظ ليبلغ 2150 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1845 جنيهًا)

وارتفاع بشكل مستمر بالتعاملات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الأقل سعرا محليا عند مستويات 1845 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

فيما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 160 جنيها ليبلغ 17200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76104 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.455 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض في التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1970 دولار.