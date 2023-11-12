أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقترب من 2700 جنيه بالمصنعية

شهدت أسواق الصاغة المحلية، استقرارا جديدا فى أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-11-2023 بجميع المحافظات، خلال التعاملات الصباحية بالتزامن مع ثبات سعر الأوقية، لتوقف جلسات التداول فى البورصات العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية.

وأعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب يسعي للحفاظ على مكاسبه رغم تذبذبها، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2600 جنيه، غير شامل المصنعية ويقترب من 2700 جنيه بالمصنعية.

وتنشر جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-11-2023 في التقرير التالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2970 جنيها)

واستقر صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل نحو 2970 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2600 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، ثباتا عند مستوياته ليسجل 2600 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2230 جنيهًا)

كما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على أرباحه التى حققها ليبلغ 2230 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20800 جنيه)

ثبات جديد حققه سعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة ليبلغ نحو 20800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

أسعار سبيكة الذهب عيار 24

ولم تتغير أسعار سبيكة الذهب عيار 24 محليا رغم تذبذبها في التداولات العالمية لتصل محليا لنحو 92070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 2.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد ارتفاعه القوى، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الثبات ويستأنف تداولاتها غدا الإثنين بعد وصولها إلى 1936 دولارا.