أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يعاود الانخفاض الثلاثاء 7 مارس 2023

كشفت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، عن تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 بواقع 5 جنيهات للجرام في بداية التعاملات المسائية فى سوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع انخفاض أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن الدولية بشكل طفيف.

وأضافت الشعبة في تقريرها منذ قليل أن أسعار الذهب اليوم في مصر يتم تداولها بالقرب من مستويات الأمس حيث يستمر الأداء الإيجابي لأسعار الذهب بسبب تحركات سعر الأونصة العالمية قبل أن تعاود الهبوط طفيفاً، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه مع عودة التوترات إلى الأسواق المحلية.

سعر الذهب العالمي يسجل خسائر أسبوعية 1.7% مع رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 1840 جنيها، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 14720 جنيها ، فيما يسجل عيار 18 نحو 1577 جنيهاً للجرام بدون مصنعية.

من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم ليسجل 30.83 جنيه لكل دولار، ليستمر الضغط السلبي على العملة المحلية مع تكون فجوة جديدة بين السعر الرسمي والسعر في الأسواق الموازية.

وتوقع صندوق مصر السيادي ضخ استثمارات خليجية تصل إلى 4 مليارات دولار خلال عام بعد طرح المرحلة الأولى من الشركات الحكومية سواء من خلال البورصة أو مستثمرين استراتيجيين.

يأتي هذا ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على استثمارات خارجية بنحو 14 مليار دولار لسد فجوة العجز التي قدرها الصندوق بواقع 17 مليار دولار، على أن يغطي الصندوق الجزء المتبقي بواقع 3 مليار دولار في فترة تصل إلى 3 سنوات و 8 أشهر.

الصندوق السيادي المصري يخطط لطرح 11 شركة خلال الفترة المقبلة على أن يتم طرح من 2 إلى 3 شركات خلال الشهر القادم.

ويرى البعض أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤكد على رغبة الحكومة الجدية على تنفيذ برنامج الطروحات للشركات، وأيضاً يعيد الثقة إلى المستثمرين الخليجيين والعالميين بشأن التزام الحكومة المصرية والرغم في التوسع في الاستثمار.

وتشهد أسعار الذهب العالمية تداولات في نطاق ضيق خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد تراجع محدود في أسعار الأونصة يوم أمس، حيث تنتظر الأسواق شهادة محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي من شأنها أن توضح مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وانحصرت تداولات الذهب اليوم حول المستوى 1847.50 دولار للأونصة في نطاق تحرك ضيق للتداول وقت كتابة التقرير عند 1844.98 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفضت الأسعار يوم أمس بنسبة 0.4%.