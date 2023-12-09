أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يعاود الصعود ويربح 10 جنيهات

تحرك طفيف في سوق الصاغة شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-12-2023 بشكل جديد في مطلع التداولات الصباحية بالمحافظات مع استمرار التذبذب على المعدن الأصفر ، بالتزامن مع هبوط قوي في سعر الأوقية بنهاية الجلسات الأسبوعية لبورصة المعادن الدولية.

وارتفع سعر جرام الذهب بواقع 10 جنيهات، ليصل عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية لنحو 2785 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس 2775 دون احتساب المصنعية والتي تبدأ من 90 جنيها على الجرام الواحد.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3183 جنيهًا)

وصعد مجددا في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليبلغ نحو 3183 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2785 جنيها)

كما شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع طفيف صباح اليوم ، ليبلغ الجرام 2785 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2387 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا مكاسب بلغت 10 جنيها ، ليسجل 2387 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22280 جنيها)

فيما حقق الجنيه الذهب في مصر ارباح بلغت 80 جنيها ليصل سعره في التداولات نحو 22280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 98673 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع أيضا إلى حوالي 3.183 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليوم في آخر تداولاتها على انخفاض سعر الأوقية بشكل ملحوظ لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 2004 دولار وسط ترقب من المتعاملين.