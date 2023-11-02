أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يعاود الصعود ويربح 10 جنيهات

ارتفعت في التداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-11-2023 ليربح سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 10 جنيهات بسوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع صعود طفيف في سعر الأوقية ببورصة المعادن الدولية.

وعلمت المال من مصادر شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 2555 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 2545 جنيها منتصف اليوم، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2915 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعاته الملحوظة، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2915 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2555 جنيها)

وأضافت أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم متأثرا بصعود السعر العالمي، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2555 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2186 جنيهًا)

مازال التذبذب يضرب الاسواق ليصعد سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا من ارتفاع الأوقبة عالميا ليبلغ 2186 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20400 جنيه)

وتحرك سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليربح نحو 80 جنيها ليبلغ نحو 20400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 ليسجل حوالى 90365 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

واستفاد سعر كيلو الذهب عيار 24 من صعود الجرام ليسجل حوالي 2.915 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود طفيف خلال جلسة اليوم فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 3 دولار ، لتسجل نحو 1986 دولارا.