أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يعاود الهبوط ويخسر 15 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-6-2023 تراجعا ملحوظا في التعاملات المسائية في سوق الصاغة بمحتلف المحافظات متأثرة بتراجع ملحوظ في سعر اوقية الذهب بتداولات البورصة العالمية للمعادن في اليوم ليفقد المعدن جزءا من ارباحه التى حققها صباح اليوم.

هبوط بقيمة 15 جنيها في سعر الجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2335 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف اليوم التى سجلت 2350 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 7-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2670 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساءا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2670 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2335 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2335 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2000 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2000 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 120 جنيها من قيمته ويسجل نحو 18680 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82770 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.670 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1955 دولار بعد خسارتها نحو 10 دولارات