أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يعاود الارتفاع بمنتصف التداولات

ارتفاع طفيف منتصف التعاملات المسائية سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 10-4-2023 في سوق الصاغه المحلية على خلفيه ارتفاع سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية بالتزامن مع تذبذب العرض والطلب في السوق المحلي نتيجة طرح البنوك لشهادات إدخار بفوائد مختلفه

ووفق منصة آي صاغة لتداول وبيع المجوهرات ، فإت سعر الذهب شهد ارتفاع بقيمة 5 جنيهات للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي حوالي 2165 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2160 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 10-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2475 جنيها)

واشارت المنصة الى ان سعر جرام الذهب عيار 24 عاود الصعود ، وهو الاعلى سعر في مصر ليبلغ 2475 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2165 جنيه)

واوضحت المنصة ان جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز ايضا بالتداولات المسائية بشكل طفيف ليبلغ 2165 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1822 جنيهًا)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل تكلفة بسوق الصاغة عند مستويات 1855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ويحاول سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق ارباح وتعويض جزء من خسائره ليربح الجنيه 80 جنيها ويبلغ 17320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76725 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 2000 دولار.