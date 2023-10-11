أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يشتعل ويقفز 15 جنيهًا

قفزت بشكل متواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2023 بشكل ملحوظ في نهاية التداولات المسائية ، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب جديدة بنحو 15 جنيها بسوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع صعود سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية

وعلمت المال من مصادر شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر ارتفع ليبلغ نحو 2320 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباح التداولات اليومية والتى سجلت 2305 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2652 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 صعوده الكبير ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2652 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2320 جنيه)

ولازال سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأعلي طلباً ومبيعًا يستفيد من صعود الاوقية التي قفزت لأعلي مستوي في 5 أشهر ليرتفع الجرام في التعاملات ليبلغ 2320 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1987 جنيهًا)

وقفز ايضاً مساءًا سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا محليا ليصل إلى 1987 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18560 جنيه)

مكاسب جديدة حققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 120 جنيها ليبلغ نحو 18560 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المحلي لتسجل نحو 82212 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.652 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 10 دولار ، لتسجل نحو 1873 دولار .