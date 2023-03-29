أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يشتعل لأعلى مستوى بتاريخه رغم الهبوط عالميًا

قفزات جديدة في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-3-2023 عند أعلى مستوي في تاريخها بعد اشتعالها صباحا بشكل غير مسبوق وغير مبرر وفقًا لمصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر الذهب

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة في تصريحات لـ”المال ” إن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز عند مستويات 2130 جنيها للجرام بدون مصنعية، فيما يتجاوز سعر الجرام بالمصنعية حاجز 2200 جنيه.

وأضاف “ميلاد” أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2440 جنيها بدون مصنعية، فيما ارتفع سعر الجرام عيار 18 إلى مستويات 1830 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17080 جنيها للجنيه بزيادة أكثر من 240 جنيهًا اليوم، مع صعود أسعار الذهب اليوم في مصر رغم هبوط سعر الاوقية عالميا.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تراجع مع بداية جلسة اليوم الأربعاء بعد أن تعرض الذهب لضغط سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بالإضافة إلى تقليل المنظمون في الولايات المتحدة من أهمية الأزمة المصرفية الأمريكية وإمكانية انتشارها الأمر الذي قلل من الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1966.53 دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاع سابق خلال جلسة الأمس ولكنه لم يستمر طويلاً بسبب الضغط السلبي الواقع على الذهب منذ بداية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية الأخيرة.

من جهة أخرى يظل المستوى 1950 دولارا للأونصة صامد في مواجهة هبوط أسعار الذهب ليوفر دعماً مناسب خلال هذا الأسبوع، خاصة في ظل تضارب توقعات تحركات الأسواق منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي لم يقدم اتجاه واضح لسياسته النقدية.

يقترب شهر مارس من نهايته وقد شهد ارتفاع قياسي لأسعار الذهب بنسبة 7.7% حتى مستويات اليوم، بينما قد سجل الذهب خلال هذا الشهر أعلى مستوياته منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة ليفقد من وقتها 50 دولار تقريباً بسبب عمليات التصحيح السلبي وعدم وضوح الاتجاه في الأسواق.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي فقد عاد إلى الارتفاع اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل ارتفاع بنسبة 0.1% تقريباً وذلك بعد انخفاض استمر لجلستين متتاليتين، حيث وجد الدولار بعد الدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية يوم أمس.

رئيس الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار صرح خلال شهادته يوم أمس أن النظام المصرفي الأمريكي مرنًا بشكل كافي، وأن الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي كان بسبب حالة نموذجية من سوء الإدارة.

عززت تعليقات بار بعض الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال لديه مساحة اقتصادية كافية لمواصلة رفع أسعار الفائدة خاصة إذا استقر القطاع المصرفي. جدير بالذكر ان أداة مراقبة توقعات البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 44.5% لرفع البنك لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو القادم.