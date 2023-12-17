أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2880 جنيهًا للجرام

تترقب أسواق الصاغة في مصر مستويات أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-12-2023 بعد ثباتها اليوم وأمس بشكل ملحوظ، وسط هدوء في الطلب على المعدن الأصفر واستمرار توقف تداولات بورصة المعادن الدولية وعدم تغير سعر الأوقية عالميا للإجازة الأسبوعية.

وقالت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر مازال مستقرا فى التداولات قرب أعلى مستوي تاريخي، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية 2880 جنيها للجرام، غير شامل المصنعية وهو نفس سعره أمس بالأسواق.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17-12-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3291 جنيها)

وأكدت الشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 24 لم يشهد أى تغيرات اليوم ليسجل الأعلى في مصر بالتعاملات عند 3291 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2880 جنيها)

وأوضحت أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر مجددًا في سوق الصاغة بشكل ملحوظ ليبلغ 2880 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2470 جنيها)

ويترقب الجميع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وسط ثبات سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الذي بلغ نحو 2470 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23040 جنيها)

ولم يتغير أيضاً سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ، ليبلغ نحو 23040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

أسعار سبيكة الذهب عيار 24

كما استمرت تعاملات سوق الصاغة على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 102021 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.291 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا، وتوقفت التداولات اليوم للإجازة الأسبوعية على أن تستأنف تداولاتها غدًا الإثنين وسط ثبات سعر أوقية الذهب خلال التعاملات ليبلغ 2019 دولارا.