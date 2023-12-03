أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2795 جنيها بدون مصنعية

واصلت اسواق الصاغة المحلية عدم تغير أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 3-12-2023 بكافة المحافظات خلال التعاملات المسائية بالتزامن مع ثبات سعر الاوقية في البورصات العالمية للمعادن لتوقف جلساتها الاسبوعية مع انخفاض سعر الدولار امام باقي العملات

وعلمت المال من مصادر في شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان سعر الذهب يحاول الحفاظ على مستوياته رغم قفزاتها ولكنه يسعي لتجاوز مستويات 2800 ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2795 جنيه للجرام، وهو نفس سعره الصباحي بدون احتساب المصنعية .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 3-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3194 جنيها)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اي تغيرات على مدار اليوم وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل نحو 3194 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2795 جنيه)

وحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، على مستوياته ليسجل 2795 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2396 جنيهًا)

واستقر على مدار اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل محليا ليبلغ 2396 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22360 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات جديد ليبلغ نحو 22360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستقرت أسعار سبيكة الذهب عيار 24 محليا بالاضافة الى التداولات العالمية لتصل الى نحو 99014 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.194 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد هبوطه القوي ، ليقفز سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال نهاية التعاملات امس وتبلغ 2072 دولار.