أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2790 جنيها

استقرار عالميا ومحليا شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 10-12-2023 بعد تسجيله صباحا صعود طفيف في سوق الصاغة ، بالتزامن مع توقف جلسات بورصة المعادن العالمية وعدم تغير سعر الأوقية للاجازة الأسبوعية مع ترقب الاسواق العالمية لحركة الدولار في السوق الموازية امام الجنيه.

وعلمت المال من مصادر في سوق الصاغة ، انه رغم ارتفاع الملاذ الآمن الاسبوع الماضي الا انها لايزال يحاول اختراق مستويات 2800 جنيها ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2790 جنيه للجرام، غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 10-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3189 جنيها)

وانهي سوق الصاغة تعاملاته اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 3189 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2790 جنيه)

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد ثباته علي مدار التداولات اليوم ليبلغ 2790 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2391 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرار عند مستوي متراجع ليبلغ 2391 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (22320 جنيه)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليصب الى نحو 22320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 98859 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.199 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2004 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته امس على ثبات