أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2645 جنيها للجرام

بدأت محال الصاغة تداولاتها اليومية على صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-11-2023 بمختلف المحافظات لليوم الثاني علي التوالي، مستفيدة من تحرك سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية بقيمة 10 دولارات للأوقية.

وأظهرت بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف، وجود ارباح بنحو 25 جنيها للجرام، ليرتفع سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر إلى نحو 2645 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباح أمس البالغ 2620 جنيها أمس، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3023 جنيها)

ومازال سعر الذهب عيار 24 يواصل ارتفاعاته الطفيفه في التداولات، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 3023 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2645 جنيها)

وارتفع أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار اليوم بعد صعود السعر العالمي للأوقية، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2645 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2267 جنيهًا)

وقفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا بقيمة 25 جنيها ليبلغ 2267 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21160 جنيها)

يواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق مستوياته المرتفعه ليربح 200 جنيه ويبلغ نحو 21160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 93713 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.023 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

شهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك جديد في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 1948 دولارا.