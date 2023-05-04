أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2635 جنيها للجرام مع صعود الأوقية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-5-2023 ارتفاعا طفيفا في منتصف تداولات سوق الصاغة، مستفيدة من صعود سعر الأوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية.

ومازالت أسعار الذهب اليوم تواصل مستوياتها ضمن نطاق ثابت منذ بداية الأسبوع دون تغيرات عنيفة في السعر، على الرغم من تسجيل سعر الأونصة العالمية مستوى تاريخي جديد عند 2080 دولارا للأونصة قبل أن تعاود التراجع، وسط ترقب الأسواق لأي تغيرات قد تطرأ مستقبلا حول سعر الصرف.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم الخميس 2635 جنيه للجرام، حيث سيطرت التحركات العرضية بين المستوى 2625 جنيها للجرام و 2660 جنيها للجرام على تحركات الذهب خلال الأسبوع، بينما سجل الجنيه الذهب 21080 جنيها خلال جلسة اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2255 جنيها للجرام غير شامل المصنعية ، فيما طرحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية مبادرة لتخفيض المصنعية على المشغولات الذهبية.

ويرجع عدم تأثر أسعار الذهب محليا باجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وبتسجيل سعر الأونصة العالمية لمستوى تاريخي، هو انفصال التسعير بين السوق المحلية والعالمي الفترة الأخيرة واعتماد التسعير المحلي مؤخرا على نظرية العرض والطلب في ظل ارتفاع حاد في الطلب وتراجع المعروض من السبائك والعملات الذهبية.

سجلت أسعار الذهب مستوى تاريخي جديد بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس وتلميحه بتوقف رفع الفائدة بشكل مؤقت، الأمر الذي دفع المعدن النفيس إلى الارتفاع على حساب الدولار وسندات الخزانة ليسجل أعلى مستوى في تاريخ الذهب .

وسجلت أسعار الذهب الفورية اليوم أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2080.26 دولار للأونصة، ليتخطى بذلك القمة التي تم تسجيلها في عام 2020 عند 2075 دولار للأونصة، وذلك قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2034.40 دولار للأونصة.

وافتتحت التداولات الفورية للذهب جلسة اليوم على فجوة سعرية صاعدة سجلت على إثرها أعلى مستوى قياسي للذهب قبل أن تعود الأسعار سريعا إلى الهبوط ليشهد انخفاض حاليا بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن سجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 1.1%، وفقا لمنصة جولد بيليون.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم أمس بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق لتصل إلى النطاق بين 5% و 5.25%، لكنه حذف عبارة “يتوقع” أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار، واستبدلها بعبارة أنه سيراقب البيانات الواردة لتحديد ما إذا كانت المزيد من الارتفاعات “قد تكون مناسبة”.

واعتبرت الأسواق هذا التغير في بيان البنك إشارة إلى توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت منذ العام الماضي رفع خلال البنك أسعار الفائدة في 10 اجتماعات متتالية، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الذهب بشكل كبير منذ كونه يرتبط بعلاقة عكسية مع حركة أسعار الفائدة الأمريكية.

من جهة أخرى، تجاهل البنك الأزمة المصرفية بشكل كبير واكتفى بالتأكيد على استقرار ومرونة القطاع المصرفي الأمريكي، وصرح البنك بأنه مع استمرار الجدل حول سقف الديون في أذهان الجميع فالبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه حماية الاقتصاد الأمريكي في حالة التخلف عن السداد.