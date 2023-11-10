أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2600 جنيه بعد خسائر جديدة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023 تراجعًا جديدًا في التداولات الصباحية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، على خلفية هبوط سعر الأوقية عالمية ببورصة المعادن في آخِر جلساتها الأسبوعية مع ضبابية حول سعر الدولار أمام الجنيه وترقب ما سيحدث في حرب غزة.

وما زالت الضبابية تحيط بمستقبل سعر الدولار والمعدن الأصفر، بعد هبوط الجرام بقيمة 10 جنيهات صباح اليوم، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2600 جنيه للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 2610 جنيهات دون احتساب المصنعية، والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2970 جنيهًا)

وانخفض مجددُا سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل طفيف، ليبلغ 2970 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2600 جنيه)

كما تراجع صباحًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بانخفاض الأوقية عالميًّا ليهبط العيار الأكثر مبيعًا في مصر ويسجل نحو 2600 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2230 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 صباح اليوم ليسجل العيار الأقل سعرًا في مصر ويبلغ 2230 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20800 جنيه)

خسائر طفيفة شهدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بواقع 80 جنيهًا ويبلغ 20800 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وعلي غرار نظيرتها العالمية فقد تراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 بالسوق المحلي الى 92070 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 هبوطًا على خلفية تراجع الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.970 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا هبوط خلال التعاملات في جلسة اليوم ببورصة المعادن الدولية عند مستويات نحو 1950 دولارًا.