أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2575 جنيهًا للجرام

ضبابية وترقب يسيطران على أسواق المعادن فى سوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع مواصلة أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-11-2023 الثبات بشكل ملحوظ وسط هدوء في الطلب على المعدن الأصفر واستمرار توقف تداولات بورصة المعادن الدولية وعدم تغير سعر الأوقية عالميا للإجازة الأسبوعية.

وقالت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر مازال مستقرا فى التداولات الصباحية، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية عند 2575 جنيها للجرام، غير شامل المصنعية وهو نفس سعره أمس بالأسواق.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-11-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2943 جنيها)

وأكدت الشعبة في تقاريرها، أن سعر جرام الذهب عيار 24 لم يشهد أى تغيرات اليوم ليسجل الاعلى في مصر بالتعاملات عند 2943 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2575 جنيها)

وأشارت مصادر في الشعبة إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر مجددًا فس سوق الصاغة بشكل ملحوظ ليبلغ 2575 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2207 جنيهات)

ويترقب الجميع سعر الجنيه أمام باقي العملات الأجنبية وهو ما سيكون له تأثير على سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الذي واصل ثباته ليبلغ نحو 2207 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20600 جنيه)

ولم يتغير أيضاً سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ، ليبلغ نحو 20600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما استمر تعاملات سوق الصاغة على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 91233 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.943 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا، وتوقفت التداولات اليوم للإجازة الأسبوعية على تستأنف تداولاتها غدًا الإثنين وسط ثبات سعر أوقية الذهب خلال التعاملات ليبلغ 1993 دولارا.