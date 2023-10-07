أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2165 جنيهًا للجرام

استقرار محلي وعالمي سجله المعدن الأصفر، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7-10-2023 ثباتا بعد تسجيلها أمس ارتفاع بسوق الصاغة، بالتزامن مع عدم تغير سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية لحركة الدولار.

ومازال يسيطر على سوق الصاغة الضبابية، رغم ارتفاع الملاذ الآمن أمس، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2165 جنيها، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية على الجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7-10-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2474 جنيها)

وبدأت سوق الصاغة تعاملاتها اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2474 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2165 جنيها)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا جديدا بعد ارتفاعه أمس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 2165 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1856 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوي مستقرا ليبلغ 1856 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17320 جنيها)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76794 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.474 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1832 دولارا وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته أمس.