أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2155 جنيها للجرام

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-8-2023 بشكل طفيف في منتصف التداولات بجميع المحافظات، بالتزامن مع هدوء الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق، متأثرة بهبوط سعر الاوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية.

وأضاف تقرير الشعبة، منذ قليل، أن سعر الجرام خسر 5 جنيهات، اليوم، وما زال سعر الذهب محليًّا يحتاج لمحفزات تدفعه للارتفاع،

فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2155 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا البالغ 2160 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2463 جنيهًا)

وأوضحت الشعبة، في تقريرها، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع، مساء اليوم، في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 2463 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 هبوطه؛ على خلفية تراجع الطلب في التعاملات ليبلغ 2155 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد انخفض على مدار اليوم ليسجل الأقل سعرًا في مصر 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيهًا)

محليًّا تراجع اليوم سعر الجنيه الذهب في مصر ليفقد 40 جنيهًا من قيمته ليبلغ نحو 17240 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت أوقية الذهب عيار 24 هبوطًا محليًّا رغم ارتفاعها عالميًّا لتسجل في سوق الصاغة نحو 76384 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض، خلال جلسات اليوم، سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.463 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1924 دولارًا.