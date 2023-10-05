أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2155 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 5-10-2023 ثبات لليوم الثاني على التوالي منذ جلسة الأمس وذلك بعد أن انتهى من حركة الهبوط التدريجي في السعر التي كانت نتيجة انخفاض سعر الأونصة عالمياً، بينما يتزايد الترقب في الأسواق المحلية بعد ظهور عدد من المتغيرات.

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 5-10-2023

سعر الذهب عيار 24

بدء سعر جرام الذهب عيار 24 تعاملاته على هدوء ليسجل 2464 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2155 جنيه للجرام غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر مجددا سعر الذهب عيار 18 ليسجل 1847 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

افتتح الجلسة سعر الجنيه الذهب عند 17240 جنيها في سوق الصاغة

التذبذب الحالي يدل على انتهاء موجة الهبوط التي وصلت بالسعر إلى المستوى 2145 جنيه للجرام والتي كانت نتيجة عملية الهبوط الكبيرة في سعر الأونصة العالمية، ليبدأ الذهب حالياً في البحث عن حافز مناسب للتعافي لأعلى مجدداً.

خرجت تصريحات أمس عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أشار خلالها أن الصندوق يستعد لإجراء التقييم السنوي للاقتصاد المصري بعد الانتهاء من المراجعة للقرض الأخير لمصر بمقدار 3 مليار دولار.

هذا وقد تم الإعلان عن تحقيق مصر لفائض في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022-2023 بمقدار 882.4 مليون دولار وذلك بعد أن كان هناك عجز سابق بقيمة 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق وجاء الدعم من تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي الذي تحسن بنسبة 34% ليتقلص إلى 31.63 مليار دولار من 47.8 مليار دولار.

ويستمر الذهب في محاولة تحقيق اغلاق إيجابي ولكنه يفشل حتى الآن ليسجل 8 جلسات متتالية من الهبوط، وحتى مع تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية لم يستطع تكوين قاع سعري ليعكس حركته نحو الأعلى.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1821 دولار للأونصة بعد أن انخفض أمس بنسبة 0.1% بينما يبقى المستوى 1815 دولار للأونصة الذي تم تسجيله يوم الثلاثاء هو أدنى مستوى منذ 7 أشهر.