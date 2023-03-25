أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2025 جنيها بالتعاملات المسائية

انهي سوق الصاغة تعاملاته الاسبوعية على هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-3-2023 بمختلف المحافظات ، بالتزامن مع انخفاض في سعر اوقية الذهب في امس الجمعة خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن الاسبوعية وصعود سعر الدولار عالميا.

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات بأتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الذهب تراجع نحو 10 جنيهات بالتعاملات المسائية اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2025 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 2035 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 25-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2309 جنيها)

10 جنيهات هي قيمة خسائر سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2309 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2025 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الهبوط الملحوظ بعد صعود امس في التعاملات ليبلغ 2025 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1730 جنيهًا)

وانخفض ايضا بالتداولات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ 1730 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 80 جنيها ليسجل نحو 16200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجعت أوقية الذهب عيار 24 بشكل قوي لتسجل نحو 71109 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.309 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعاودت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن هبوطها بشكل قوي في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1978 دولار.