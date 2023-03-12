أسعار الذهب اليوم في مصر ..عيار 21 يسجل 1865 جنيها اليوم 12-3-2023

ثبات جديد سجلته أوقية الذهب لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن للإجازة الاسبوعية للبورصة مع ترقب الأسواق العالمية والمحلية لحركة الدولار ، لتستقر معها في التداولات المسائية أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 12-3-2023 بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وقالت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، إن سعر الذهب حافظ على مستوياته فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1865 جنيه للجرام، وهو نفس سعره صباح اليوم والمصنعية على الجرام.

سعر الذهب والدولار

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 12-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2135 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقراره الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2135 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1865 جنيها)

وحافظ ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مستوياته عند اعلى سعر له في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1865 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1600 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 1600 جنيهًا فى التعاملات.

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 14920 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 66185 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.135 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ثبات متواصل خلال التعاملات اليوم نحو 1869 دولارا ، وسط توقعات بإعلان الفيدرالي الامريكي زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل مع ارتفاع التضخم وحدوث أزمات سيولة في بعض البنوك الأمريكية.