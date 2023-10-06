أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يستقر عند 2155 جنيها للجرام

شهدت أسواق الصاغة استقرارا متواصلا لليوم الثالث في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 6-10-2023 في الوقت الذي يستمر فيه سعر الأونصة عالميًا في التراجع، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف الأمريكي أحد أهم البيانات التي تساعد الفيدرالي على اتخاذ قرار الفائدة.

وترصد المال أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 6-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد منذ قليل سعر الذهب عيار 24 ثبات ليسجل 2464 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2155 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى المستوى 2157 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

استقر في التعاملات الصباحية سعر الجنيه الذهب عند مستويات 17240 جنيها

الاستقرار الحالي في السوق المحلي يعكس التوتر والحذر في الأسواق في ظل التغيرات السلبية التي يواجها الاقتصاد المصري مع لجوء المؤسسات العالمية إلى تخفيض تقييم الاقتصاد بسبب عدم اللجوء إلى مرونة سعر الصرف الذي يعد أداة اصلاح رئيسية للوضع المالي الحالي لمصر من وجهة نظرهم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تشهد أسعار الذهب تذبذب فوق المستوى 1820 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي مع الاستمرار في محاول تكوين قاع سعري للارتداد لأعلى في حالة الحصول على دعم من البيانات الاقتصادية اليوم.

منطقة 1815 – 1808 دولار للأونصة حتى الآن توفر دعم للسعر على المدى اللحظي وفي حالة الارتداد لأعلى يستهدف السعر المستوى 1850 دولار للأونصة بهدف تعديل قراءة المؤشرات الفنية التي تشير إلى تشبع كبير في البيع.

أما عن السعر المحلي فيشهد استقرار حالياً بعد أن اختبر المستوى 2160 جنيه للجرام عيار 21 يوم الاربعاء، وذلك بعد أن أنهى السعر جولة الهبوط التي انتهت عند منطقة الدعم حول المستوى 2150 جنيه للجرام.

الارتداد التصحيح لسعر الذهب قد يصل به إلى مستويات 2170 – 2180 جنيه للجرام، وكسر هذه المنطقة لأعلى قد يعيده إلى اختبار المستوى 2200 جنيه للجرام وسط تراجع في المبيعات بالسوق المحلي