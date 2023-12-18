أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 2880 جنيها للجرام

افتتحت الأسواق العالمية للذهب تعاملاتها الأسبوعية على صعود طفيف لسعر الأونصة، بالتزامن مع مواصلة أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-12-2023 ثباتها لليوم الثاني على التوالي في تداولات سوق الصاغة الصباحية وسط ترقب للجميع لمستوياته.

ولازال سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية يؤثر بشكل قوي في سعر الذهب بالأسواق المحلية وسط تذبذب الطلب فيما سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2880 جنيها بدون مصنعية على أن بقترب سعره من 3000 جنيه حال إضافة المصنعية بعد ثباته اليوم.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-12-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3291 جنيها)

مازال سعر جرام الذهب عيار 24 قرب اعلى مستوياته التاريخية، ليبلغ العيار الأعلى سعرا في مصر في التعاملات عند 3291 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2880 جنيها)

واستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 2880 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2470 جنيهًا)

ثبات جديد سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بدون اي تغيرات جديدة ليسجل نحو 2470 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري

سعر الجنيه الذهب اليوم (23040 جنيها)

وواصل الجنيه الذهب اليوم في مصر الحفاظ على مستوياته عند نحو 23040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

فيما افتتحت محال الصاغة تعاملاتها الصباحية على ثبات سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 102021 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.291 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا ، لتبدأ تعاملاتها الاسبوعية على صعود سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 2021 دولارا.