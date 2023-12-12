أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يستقر رغم انهيار الأوقية عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 11-12-2023 في التداولات المسائية في سوق الصاغة بالمحافظات رغم انهيار سعر الاوقية في تداولات بورصة المعادن الدولية اليوم وسط ترقب كافة المتعاملين لمؤشرات اقتصادية امريكية واجتماع المركزي في انجلترا

قال اسامة الجلا سكرتيرعام الشعبة العامة للذهب , لم تشهد الأسعار تحركات عنيفة كالتي شهدتها الأسواق العالمية وجاءت الاستجابة للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية تدريجية ليستقر السعر عند 2790 جنيها لشراء جرام عيار 21 علي مدي اسبوع كامل رغظ انهيار الاوقية لمستويات 1977 دولار وخسارتها 3%

وترصد المال في التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 11-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تحركات بسيطة بالزيادة أو التراجع 5 جنيهات في سعر الجرام , فيما سجل اجمالي التراجع الذي شهدته الأسواق منذ الاسبوع الماضي حتي كتابة النقرير بحوالي 30 جنيها مقارنة بسعر جرام 21 الذي سجل 2815 جنيها الأسبوع الماضي

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل متوسط جرام 18 الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم 2391.5 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 عند مستويات 3189 جنيها للجرام في سوق الصاغة.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ متوسط قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة و المصنعية 22 الف و 320 جنيها .

البيانات الاقتصادية التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل:

الثلاثاء: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكيالأربعاء: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وقرار السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحةالخميس: قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقديةالجمعة: مسح التصنيع إمباير ستيت، مؤشر مديري المشتريات PMI