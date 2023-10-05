أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يستقر بسوق الصاغة وسط هبوط المبيعات

شهدت أسعار الذهب في مصر الخميس 5-10-2023 ثبات تواصل لليوم الثاني في تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع تسجيل سعر اوقية الذهب استقرار في بورصة المعادن الدولية رابع جلساتها الاسبوعية .

ولازالت محال الصاغة تشهد تراجعا في مبيعاتها مع ترقب الأسواق لمستويات الدولار أمام الجنيه، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي تدني مستوياته عند 2155 جنيها للجرام، وهو نفس سعره امس غير متضمنة المصنعية.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 5-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وشهد سعر الذهب عيار 24 الأعلي سعرا في مصر ثبات عند مستويات 2464 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2155 جنيها)

واستقر لليوم الثاني سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 خلال التداولات ليبلغ 2155 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

ولم يتغير ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا في مصر بنهاية اليوم عند 1970 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيها)

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد استقر ايضا مساءا بسوق الصاغة ليبلغ نحو 18400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وثبت سعر سبيكة الذهب عيار 24 بسوق الصاغة ليسجل نحو 76385 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وواصل سعر كيلو الذهب عيار 24 مستوياته في سوق الصاغة عند حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقرت بنهاية جلسات اليوم أسعار الأوقية في تداولات بورصة المعادن نحو 1820 دولارا.