أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات مساء

ارتفاع مفاجئ شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-10-2023 في منتصف تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات على خلفية صعود الطلب وترقب المتعاملين ، رغم انخفاض سعر الاوقية في البورصات العالمية بأولى جلساتها الاسبوعي لاقل سعر في 6 اشهر.

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، عن ارتفاع سعر الجرام نحو 5 جنيها في نهاية التداولات اليومية ، وعدم تأثر السعر محليا بنظيره العالمي ، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2145 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 2-10-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2451 جنيها)

وارتفع بنهاية التداولات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 2451 جنيها، علمًا بأه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2145 جنيه)

كما صعد مجددا بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2145 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1840 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من تحرك الطلب ليحقق ارباح 5 جنيهات في التداولات المسائية ليبلغ نحو 1840 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17160 جنيه)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب بقيمة 40 جنيها ليصل الى مستويات 17160 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري لتبلغ 75590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.471 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد انخفضت اوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن نتيجة صعود سعر الدولار ، لتبلغ سعر الاوقية 1848 دولار.