أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات مساء

تحرك طفيف في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-11-2023 بشكل متواصل في تداولات سوق الصاغة المسائية بكل المحافظات مدعومة من صعود سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

وارتفع سعر جرام الذهب بواقع 5 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2710 جنيهات، مقارنة بسعره الصباحي البالغ 2705 بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 17-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3097 جنيها)

وصعد بشكل جديد في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليبلغ نحو 3097 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2710 جنيهات)

كما شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 قفزة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ الجرام 2710 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2323 جنيهًا)

وارتفع في مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا مكاسب بلغت 5 جنيهات ، ليسجل 2323 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21680 جنيها)

وسجل الجنيه الذهب في مصر ارباح بلغت 40 جنيها ليصل سعره في التداولات على مدار اليوم ليبلغ قيمته 21680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 96006 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع ايضا الى حوالي 3.097 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليوم في اخر ايامها على ثبات سعر الاوقية بشكل ملحوظ لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 1980 دولارا وسط ترقب من المتعاملين .